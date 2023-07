È quanto prevede una delibera dell'Ufficio di presidenza di Montecitorio, dal 1 gennaio 2024 previsto uno stanziamento ad hoc di oltre 267 mila euro

Aumenta lo stipendio dei capigruppo alla Camera dei deputati, che riceveranno circa 1.300 euro netti in più sulla loro indennità, come i presidenti di commissione. È quanto prevede una delibera dell’Ufficio di presidenza di Montecitorio, che LaPresse ha visionato. Dal 1 luglio al 31 dicembre tale indennità peserà sui budget già concessi ai gruppi, senza costi aggiuntivi per la Camera, ma dal 1 gennaio 2024 viene previsto uno stanziamento ad hoc di oltre 267 mila euro.

Pd, capogruppo non si avvarrà di indennità aggiuntiva

In merito alla decisione dell’Ufficio di Presidenza della Camera, il gruppo del Partito democratico rende noto che la sua capogruppo, Chiara Braga, ha deciso di non avvalersi dell’indennità aggiuntiva. Lo comunica il gruppo dei deputati dem.

Silvestri (M5s): “Evitato costi a carico italiani, non prenderò aumenti”

“Grazie all’impegno del Movimento 5 Stelle abbiamo evitato spese a carico degli italiani. La proposta alternativa, che il M5s ha fermamente contrastato in collegio dei questori, prevedeva l’introduzione dell’indennità per i capigruppo con costi a carico della Camera e quindi dei cittadini. Abbiamo ottenuto una modifica sostanziale spingendo le forze politiche di maggioranza ad accettare lo schema da noi proposto ed a votarlo in Ufficio di Presidenza: le indennità dei capigruppo non devono essere a carico degli italiani ma eventualmente dei gruppi parlamentari. La proposta passata alla Camera è a saldo zero. Io, Francesco Silvestri, in linea con la mia storia personale e quella del Movimento 5 Stelle, non mi avvarrò in alcun modo di questo aumento e farò in modo che le risorse, proprio come prima che questa delibera divenisse effettiva, vengano utilizzate per lo svolgimento delle nostre battaglie politiche”. Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera

