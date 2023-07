Il deputato del Pd: "Una cosa paradossale e abbastanza rivelatrice di come considerano l'evasione fiscale"

“Una cosa un po’ incomprensibile. Ho presentato un ordine del giorno nell’ambito della delega fiscale per impegnare il governo a una campagna di informazione nel Paese per informare dei danni che produce l’evasione fiscale. Il governo ha espresso parere favorevole, io ho chiesto di intervenire per spiegare le ragioni dell’odg e per ringraziare il governo per la decisione in controtendenza rispetto ad affermazioni come ‘pizzo di Stato’. A questo punto dai banchi della maggioranza c’è stato un atteggiamento diverso e hanno votato contro a un ordine del giorno sul quale il governo aveva dato parere favorevole. Quindi il governo è andato sotto”. Lo spiega il deputato del Partito Democratico Gianni Cuperlo fuori da Montecitorio.”Hanno votato contro a una campagna di informazione sui rischi dell’evasione fiscale. Una cosa paradossale e abbastanza rivelatrice di come considerano l’evasione fiscale: in cambio del consenso chiudere un occhio e forse anche due“, conclude il parlamentare dem parlando con i cronisti poco dopo l’accaduto.

