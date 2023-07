A quanto si apprende da fonti di governo, la riunione avrà all'ordine del giorno la revisione della quarta rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza

È stata convocata d’urgenza, oggi alle 13,30, la cabina di regia sul Pnrr. A quanto si apprende da fonti di governo, la riunione avrà all’ordine del giorno la revisione della quarta rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Al termine dell’incontro il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, dovrebbe tenere una conferenza stampa.

Pnrr, Schlein: “Meloni venga in Parlamento e spieghi ritardi”

“Ci sono 19 miliardi di euro che l’Italia avrebbe potuto incassare già da febbraio con la terza rata del PNRR: siamo a luglio e non ne abbiamo traccia. Ci sono altri 16 miliardi di euro, la quarta rata, per i quali dovevamo presentare la domanda a fine giugno: siamo all’11 luglio e tutto tace. Tace soprattutto la presidente del Consiglio, in silenzio da giorni per i guai giudiziari dei suoi ministri e sottosegretari mentre l’Italia rischia di perdere le risorse che faticosamente ha ottenuto dall’Unione europea. La presidente Meloni si assuma le sue responsabilità e venga a spiegarci in Parlamento perché non si è ancora visto un euro della terza rata del Pnrr e perché rischia di slittare anche la quarta, si ricordi che parliamo di risorse che riguardano investimenti strategici per le imprese, il lavoro e le vite delle persone e ottenerle è essenziale per far ripartire il Paese. Una cosa è certa: non possiamo perdere la storica opportunità del Pnrr perché il governo passa il suo tempo a difendere Santanchè, La Russa e Delmastro”. Lo dichiara la segretaria del Pd, Elly Schlein.

