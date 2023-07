Giorgia Meloni la sera del 10 luglio è atterrata a Vilnius, in Lituania, in occasione del vertice della Nato. Assieme alla presidente del Consiglio è arrivato anche il ministro della Difesa Guido Crosetto. L’incontro tra i leader dei Paesi dell’Alleanza atlantica si terrà l’11 e il 12 luglio. Due i temi sotto i riflettori: la guerra in Ucraina e l’adesione della Svezia alla Nato. Il Segretario Generale Jens Stoltenberg, alla vigilia del vertice, aveva annunciato che anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva accettato di inviare al suo parlamento il protocollo di adesione della Svezia all’Alleanza.

