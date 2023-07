I risultati del sondaggio dell'Istituto demoscopico Noto per il Sole 24 Ore

E’ Giuseppe Sala il sindaco più amato d’Italia. Secondo i dati di un sondaggio de Il Sole 24 Ore il primo cittadino di Milano ha un indice di gradimento del 65%, alle sue spalle Marco Fioravanti di Ascoli Piceno al 64,5% e Antonio De Caro di Bari al 64%. Tra i presidenti di Regione, invece, Stefano Bonaccini ha il 69% di gradimento da parte dei cittadini dell’Emilia Romagna, seguito da Luca Zaia in Veneto con il 68,5%. Al terzo posto Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, al 64%. E’ quanto emerge dai risultati del Governance Poll 2023, realizzato per il diciannovesimo anno consecutivo dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore.

