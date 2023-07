Il rogo scoppiato nella Rsa di via dei Cinquento ha fatto 6 vittime

“Se ci saranno responsabilità, chi ha sbagliato, compreso il Comune, dovrà pagare”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervistato da RaiNews24 il giorno dopo l’incendio della rsa.Il rogo nella struttura di Via dei Cinquecento è divampato nella notte di venerdì, mentre gli ospiti della ‘La casa dei coniugi’ dormivano. Pesantissimo il bilancio: 6 vittime tra gli anziani ospiti, 81 ricoverati in 15 diversi ospedali di Milano e provincia, fino a Monza. La procura meneghina ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio e incendio dolosi.

