La richiesta firmata da diverse associazioni e diretta al comune di Nizza: "Non si dia un assegno in bianco al neofascismo italiano"

Una petizione per chiedere al direttore dell’Opera di Nizza e al sindaco di annullare il concerto di Capodanno diretto da Beatrice Venezi. La richiesta, firmata da diverse associazioni, sottolinea come “il Comune di Nizza non deve, sotto la copertura di un evento artistico e sfruttando l’Opéra de Nice, dare un assegno in bianco al neofascismo italiano“. Venezi è stata invitata a dirigere la sua orchestra Filarmonica per i tradizionali balletti di Natale e il ‘Concerto di Capodanno’. “Ricordiamo – si legge nella petizione – le posizioni politiche e intellettuali assunte da Beatrice Venezi che si è impegnata con Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio Italiano, come consigliere musicale. Molto presente sui media italiani, ha partecipato alla convention del partito di estrema destra Fratelli d’Italia nel maggio 2022 e ci tiene a dare la massima visibilità possibile all’ideologia che difende, sfruttando per questo la sua notorietà di direttrice d’orchestra. In un contesto di banalizzazione dell’estrema destra e del fascismo, l’invito rivolto alla signora Venezi a Nizza costituisce un gesto politico che contestiamo e denunciamo con forza”.”Il Comune di Nizza non deve, sotto la copertura di un evento artistico e sfruttando l’Opéra de Nice, dare un assegno in bianco al neofascismo italiano. Chiediamo espressamente – conclude la petizione – al Direttore Generale dell’Opera Nice Côte d’Azur e al Sindaco di Nizza di annullare l’invito rivolto a Béatrice Venezi”.

Direttore Opera Nizza: “Separare arte e politica”

“Dal momento che la musica ha il potere di trascendere le divisioni e di riunire le persone intorno a un’esperienza comune, è essenziale separare l’arte dalla politica“, è la reazione del direttore generale dell’Opera di Nizza, Bertrand Rossi. “Come istituzione culturale, il nostro ruolo è quello di favorire la libera espressione artistica e di creare un ambiente in cui tutti possano sentirsi a proprio agio e rispettati, indipendentemente dalle loro affiliazioni politiche”, prosegue, evidenziando che “è con questo spirito che abbiamo invitato Beatrice Venezi a esibirsi all’Opera di Nizza per la prossima stagione, dove dirigerà l’orchestra per il balletto Gisèlle e il Concerto di Capodanno”. Il direttore dell’Opera di Nizza sottolinea che Venezi “è una direttrice d’orchestra di talento e di fama internazionale, la cui carriera parla da sé” e aggiunge che “era già stata invitata nella nostra programmazione a novembre 2022 a Les Franciscains, dove il concerto è stato un grande successo, acclamato dal pubblico”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata