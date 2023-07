Lutto nazionale: il presidente Mattarella alle esequie

Funerali di Stato e giornata di lutto nazionale per Arnaldo Forlani. Nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo a Roma, le esequie dello storico leader della Dc ed ex presidente del Consiglio, scomparso giovedì scorso a 97 anni.

Mattarella alle esequie

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Basilica dei Santi Pietro e Paolo, a Roma, per le esequie di Stato di Forlani. In rappresentanza del governo è presente la ministra nell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini. La premier Giorgia Meloni infatti partirà all’ora di pranzo alla volta di Riga dove alle 17 è programmato in agenda il bilaterale con il primo ministro della Repubblica di Lettonia, Arturs Krisjanis Karins. Il governo ha stabilito per oggi una giornata di lutto nazionale con bandiere a mezz’asta. All’interno della Basilica sono presenti tra gli altri il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il vicepresidente di Montecitorio Giorgio Mulè, i senatori Pier Ferdinando Casini (che rappresenterà oggi il Senato della Repubblica) e Matteo Renzi, Gianni Letta, Paolo Cirino Pomicino, Nicola Zingaretti e Gianfranco Rotondi, Bruno Vespa.

Bandiere a mezz’asta a Montecitorio

Le bandiere di Montecitorio sono a mezz’asta in segno di lutto per la scomparsa di Arnaldo Forlani, deputato della Democrazia Cristiana per oltre trent’anni. Oggi a Roma si tengono i funerali di Stato nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo dell’ex presidente del Consiglio e segretario della Democrazia Cristiano scomparso giovedì scorso all’età di 97 anni. È stato decretato per oggi una giornata di lutto nazionale.

