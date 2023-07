Il presidente della Campania: "Vi invitiamo a stringere i tempi per l'accordo sulla ristrutturazione del centro di produzione"

“Noi stiamo lavorando per concretizzare un grande polo dell’audiovisivo nell’area ex Bagnoli. Vi invitiamo a stringere i tempi per la sottoscrizione di un accordo per la ristrutturazione del centro di produzione Rai di Napoli. Siamo disposti anche a mettere a disposizione tutta la cifra necessaria, se ce ne sarà bisogno, ma sbrighiamoci, perché i soldi in questo Paese volano”. Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, dal palco dell’Auditorium Rai di Napoli in occasione della presentazione dei palinsesti.

