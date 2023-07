Il vicepremier: "Altra cosa è Salvini, pronti ad allearci con la Lega anche in Ue"

Il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, ribadisce: in vista delle elezioni europee del 2024 non ci sono spiragli per un’alleanza di Forza Italia e del Ppe con il Rassemblement National di Marine Le Pen e con l’estrema destra tedesca di Afd. “L’Europa è diversa dall’Italia, ci sono famiglie politiche che uniscono più partiti di diverse nazioni, noi siamo parte del Ppe, a cui teneva tantissimo Berlusconi, e il Ppe non si alleerà mai con partiti anti-europeisti: come si fa a governare l’Europa con due partiti come l’Afd, che ha venature preoccupanti, e Le Pen? Sono contro la Nato, hanno rapporti non idilliaci con gli Usa, come si fa a fare alleanze con loro? Altra cosa è Salvini, siamo pronti a fare alleanze con la Lega anche in Europa“, ha detto Tajani a Morning News su Canale 5.

“Unica alleanza con conservatori e liberali”

“L’unica alleanza possibile per sconfiggere le sinistre in Europa – ha proseguito Tajani – è quella del Ppe con conservatori e liberali: si è realizzata quest’alleanza nel 2017, quando sono stato eletto presidente del Parlamento europeo sconfiggendo il candidato di sinistra. La Lega può partecipare a questa alleanza, ma non Le Pen e Afd, perché nessuno li vuole, non è un capriccio, nessuno li vuole”. E ancora: “Sarebbe un controsenso mettere in Europa qualcuno che non vuole l’Europa, noi siamo europeisti”, ha concluso il vicepremier.

