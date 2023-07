La ministra del Turismo Santanché ha riferito in Senato per rispondere di quanto denunciato dalla trasmissione Report

La ministra del Turismo Santanché ha riferito in Senato per rispondere di quanto denunciato dalla trasmissione Report. “Campagna di odio nei miei confronti“, ha detto la ministra parlando in un’Aula piena aggiungendo: “Giuro sul mio onore che non sono stata mai raggiunta da alcun avviso di garanzia e ho chiesto ai miei avvocati di verificare. Ho anche estratto il certificato dei carichi pendenti da cui risulta che non ci sono annotazione per qualsivoglia procedimento”. Il Movimento 5 stelle ha annunciato di aver depositato una mozione di sfiducia nei confronti della ministra. Il Terzo polo si divide sulla richiesta di dimissioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata