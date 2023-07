Il senatore di Forza Italia: "Schlein è scesa dal pullman del Gay Pride, ed è andata in mezzo ai problemi della vita reale"

“Sul salario minimo la sinistra fa una proposta di sinistra. Noi riteniamo che la contrattazione sindacale sia una via migliore. Il dibattito è aperto nel Paese e non è tra chi vuole lo sfruttamento e chi no. C’è una dinamica che il sindacato difende che è la contrattazione collettiva. La Schlein è scesa dal pullman del Gay Pride ed è scesa in mezzo ai problemi della vita reale. Considero positivo che si occupino di questioni concrete. Fino a oggi non si capiva di che si occupava la Schlein” così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri fuori da Montecitorio.

