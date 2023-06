Sarà presentata alla Camera nei prossimi giorni e prevede una soglia minima di 9 euro l'ora. Calenda: "Meloni apra confronto"

Le opposizioni hanno raggiunto l’accordo su una proposta di legge in tema di salario minimo, che sarà depositata alla Camera e prevede una soglia minima di 9 euro l’ora. “La necessità di un intervento a garanzia dell’adeguatezza delle retribuzioni dei lavoratori, in particolare di quelli in condizione di povertà anche per colpa dell’inflazione, è un elemento qualificante dei nostri programmi elettorali – affermano Giuseppe Conte (Movimento 5 Stelle), Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana), Matteo Richetti (Azione), Elly Schlein (Partito Democratico), Angelo Bonelli (Europa Verde) e Riccardo Magi (+Europa) -. Per questo abbiamo lavorato a una proposta unica che depositeremo alla Camera nei prossimi giorni. Vogliamo infatti sottolineare con forza la comune convinzione che è giunto il momento di dare piena attuazione all’articolo 36 della Costituzione che richiede che al lavoratore sia riconosciuta una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa per sé e per la propria famiglia”.

I dettagli della proposta

La proposta – secondo quanto spiega la nota – prevede che: al lavoratore di ogni settore economico sia riconosciuto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, salvi restando i trattamenti di miglior favore; a ulteriore garanzia del riconoscimento di una giusta retribuzione, venga comunque introdotta una soglia minima inderogabile di 9 euro all’ora, per tutelare in modo particolare i settori più fragili e poveri del mondo del lavoro, nei quali è più debole il potere contrattuale delle organizzazioni sindacali; la giusta retribuzione così definita non riguardi solo i lavoratori subordinati, ma anche i rapporti di lavoro che presentino analoghe necessità di tutela nell’ambito della parasubordinazione e del lavoro autonomo; conformemente anche a quanto previsto nella direttiva sul Salario minimo, sia istituita una Commissione composta da rappresentanti istituzionali e delle parti sociali comparativamente più rappresentative che avrà come compito principale quello di aggiornare periodicamente il trattamento economico minimo orario; sia disciplinata e quindi garantita l’effettività del diritto dei lavoratori a percepire un trattamento economico dignitoso; sia riconosciuta per legge l’ultrattività dei contratti di lavoro scaduti o disdettati; sia riconosciuto un periodo di tempo per adeguare i contratti alla nuova disciplina, e un beneficio economico a sostegno dei datori di lavoro per i quali questo adeguamento risulti più oneroso.

Calenda: “Meloni apra un confronto”

“Tutte le opposizioni hanno raggiunto un accordo sul Salario minimo. È un provvedimento equilibrato che riprende i punti fondamentali della proposta depositata dal Terzo Polo: 1) nessuna indicizzazione automatica per evitare la rincorsa salari inflazione; 2) comitato di aggiornamento tecnico con datori e sindacati; 3) dodici mesi di tempo per adeguamento dei contratti con corrispettivo inferiore. 4) compensazione per le imprese dei costi di adeguamento. Diamo una risposta al dramma del lavoro povero e ci allineiamo agli altri paesi europei. Chiediamo ora al Governo di Giorgia Meloni di aprire un confronto di merito e senza pregiudizi. Abbiamo sostenuto la riforma del Rdc, ma occorre evitare di aumentare la povertà lavorativa”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda.

Tutte le opposizioni hanno raggiunto un accordo sul Salario Minimo. È un provvedimento equilibrato che riprende i punti fondamentali della proposta depositata dal Terzo Polo: 1) nessuna indicizzazione automatica per evitare la rincorsa salari inflazione; 2) comitato di… — Carlo Calenda (@CarloCalenda) June 30, 2023

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata