E sulla Bce: "L'esecutivo non faccia scaricabarile e lavori su potere d'acquisto"

Schlein contro il governo sul Mes. “Tenere bloccati venti Paesi per ragioni ideologiche e per non dire la verità alle italiane e agli italiani, e cioè che si può ratificare quello strumento e non vuol dire che se ne chiede l’attivazione, vuol dire essere un governo irresponsabile. Quindi, ci sta mettendo in imbarazzo rispetto agli altri interlocutori internazionali. È un fatto di credibilità dell’Italia”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, in un punto stampa a Bruxelles.

“Bisogna tenere conto degli impatti sociali ed economici dell’aumento dei tassi, penso ai mutui delle persone e alle difficoltà delle imprese. Ma è curioso che, di nuovo, questo governo campione di scaricabarile se la prenda con un ennesimo capro espiatorio – oggi la Bce, domani chi sa chi – invece di fare tutto il necessario, come si fa negli altri paesi, per ridare potere d’acquisto alle persone e sostenere l’accesso al credito”, ha detto.

