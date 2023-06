La segretaria del Pd da Bruxelles: "Si tengono bloccati 20 Paesi per ragioni ideologiche"

Dopo le parole della premier Giorgia Meloni arriva l’affondo della leader del Pd Elly Schlein sul Mes. “Tenere bloccati venti Paesi per ragioni ideologiche e per non dire la verità alle italiane e agli italiani, e cioè che si può ratificare quello strumento e non vuol dire che se ne chiede l’attivazione, vuol dire essere un governo irresponsabile. Quindi, ci sta mettendo in imbarazzo rispetto agli altri interlocutori internazionali. È un fatto di credibilità dell’Italia”, ha detto la dem in un punto stampa a Bruxelles.

“Io non ho mai visto – ha sottolineato – un episodio in cui la maggioranza diserta il voto in Aula sul Mes e lascia l’opposizione da sola a votare. Questo è il segno delle loro enormi divisioni ma anche dell’irresponsabilità di questo governo rispetto a impegni internazionali che l’Italia si è già assunta, sapendo bene che al di là delle fake news e dell’ideologia che questi partiti hanno portato avanti prima di arrivare al potere e oggi devono fare i conti con la realtà, ratificare le modifiche a quel trattato non significa chiedere accesso a quello strumento”.

