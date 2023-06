La premier in vista del Consiglio Europeo: "Non cadere in nuovi deleteri legami di dipendenza"

Giorgia Meloni ha paralto alla Camera dei deputati in vista della riunione del Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles il 29 e 30 giugno. La presidente del Consiglio, in questa occasione, ha parlato anche del rapporto tra Roma e Pechino. “Dobbiamo pragmaticamente prendere atto oggi che quella cinese e quella europea sono economie per molti aspetti interdipendenti. Il rapporto economico dovrebbe evolvere verso standard e regole comuni. In questo contesto, se da un lato il disaccoppiamento non è una ipotesi percorribile, dall’altro lo è ridurre il rischio. Sostenere con forza la competitività del nostro sistema produttivo per non cadere in nuovi deleteri legami di dipendenza”, ha detto la premier. “Sul piano geopolitico la Cina è diventata interlocutore imprescindibile nelle relazioni internazionali. Intendiamo perseguire con la Cina un rapporto che lungi dall’essere ostile vuole però essere maggiormente equilibrato”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata