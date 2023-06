La premier in vista del Consiglio Europeo: "Il rischio è che la cura sia peggio del male"

(LaPresse) – “L’inflazione è tornata a colpire le nostre economie”, ma “la semplicistica ricetta dell’aumento dei tassi non pare a molti la strada più corretta da perseguire. Questa inflazione non è figlia di un economia che cresce ma di fattori esogeni come la crisi energetica. Non si può non considerare il rischio che l’aumento dei tassi finisca per colpire più le economie che l’inflazione, che la cura si riveli più dannosa della malattia”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le comunicazioni alla Camera dei deputati in vista della riunione del Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles nelle giornate del 29 e 30 giugno. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

