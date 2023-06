La ministra a margine del congresso Confsal a Roma

Maria Elisabetta Alberti Casellati prosegue nelle consultazioni in merito alle riforme programmate dal governo. “E’ emersa una convergenza sul concetto di stabilità, cioè della necessità che ci sia un governo di lunga durata e di respiro politico-istituzionale lungo. Le riforme si possono fare solo se c’è un quadro normativo stabile”, ha detto la ministra per le Riforme istituzionali a margine del congresso Confsal a Roma. “Per quanto riguarda l’elezione diretta, invece, ci sono alcune sigle come Confsal che hanno visto con favore l’ipotesi e altre che hanno mostrato aperture. Sono molto soddisfatta”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata