Oggi alle 18 la riunione del Consiglio dei ministri, rinviato la settimana scorsa per l’impossibilità di parteciparvi della presidente del Consiglio Meloni. Prevista la stretta sulla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti voluta dal ministro Salvini. Proprio del Cdm ha parlato oggi il vicepremier leghista: “Non ci sono frizioni con Meloni sul commissario per l’Emilia-Romagna, che stiamo scegliendo insieme e avrà un nome e un cognome nelle prossime ore. Confido che il CdM di oggi sia quello dove si troverà la soluzione più utile e condivisa, valutando le richieste di tutti”.

