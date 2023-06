Così il ministro dei Trasporti a margine dell'inaugurazione del cantiere di piazza Venezia della metro C

“Sulle nuove norme sulla sicurezza stradale stiamo lavorando da mesi, non da dopo il dramma di Casal Palocco. Arriviamo a oggi, ahimè in coincidenza con la tragica morte di un bambino di 5 anni, a portare in cdm qualcosa che ha l’obiettivo di salvare vite. Come già previsto dal Codice della Strada, lo dico a qualche grillino distratto, è altresì vero che su alcuni tratti autostradali a basso tasso di incidentalità e ad almeno a tre corsie, si possa ipotizzare anche una velocità superiore ai 130, e quindi noi prevediamo di fare tutto ciò che la norma prevede”. Così il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, parlando a Roma a margine dell’inaugurazione del cantiere della futura stazione di piazza Venezia della metro C.

