Sciopero oggi 18 maggio, indetto dall’Usb: disagi nei trasporti in varie città

È iniziato questa mattina, 18 maggio, uno sciopero generale proclamato dall’Unione Sindacale di Base (Usb): la protesta coinvolge tutti i settori, pubblici e privati. Tra gli altri, potrebbero incrociare le braccia lavoratori e lavoratrici del trasporto pubblico locale e nazionale, della sanità e della scuola. Rimane escluso solo il trasporto aereo.

A Roma chiusa la Metro C, altre corse ridotte

A Roma è chiusa la Metro C, la Metro A e la B proseguono ma con possibili corse ridotte, così come bus e tram, a causa dello sciopero indetto dalla Unione sindacale di Base. Garantite solo le corse da inizio servizio alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59. Stanotte sarà garantito il servizio delle linee bus notturne ma non le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24. Atac informa anche durante le sciopero, nelle stazioni che resteranno eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale, e il servizio delle biglietterie.

Anche a Milano si registrano disagi nel trasporto pubblico.

Cusimano (Usb): “Governo italiano complice del genocidio palestinese”

“Il governo italiano è palesemente complice di un genocidio che si sta perpetuando e non riesce in alcun modo neanche a criticarlo”. A dirlo è Pietro Cusimano, leader di Usb Milano, a margine del corteo per lo sciopero generale di 24 ore, in partenza da Piazzale Loreto, mentre tra i manifestanti si era appena diffusa la notizia dell’intercettazione delle navi della Global Summud Flotilla da parte della marina israeliana. “La Flotilla sta conducendo un’operazione umanitaria – ha proseguito Cusimano – e c’era bisogno di qualcuno che la coprisse istituzionalmente. Non è avvenuto da nessuna parte: è stata lasciata da sola, e questo è inaccettabile”. Il sindacalista ha poi indicato il filo che lega lo sciopero alle vicende del Mediterraneo: “Le risorse sottratte ai salari, ai contratti, agli ospedali stanno per essere investite in economia di guerra. Stare dalla parte della flottiglia, contro questa logica, vuol dire schierarsi a favore di investimenti in cure, scuole e trasporti”. Sul percorso del corteo, Cusimano ha riferito che il Comitato di Sicurezza, formato dal prefetto e dal sindaco, ha vietato ai manifestanti di raggiungere Piazza della Scala, ribattezzata dai manifestanti ‘piazza Gaza’. Con l’intercettazione della Flotilla però “diventa determinante riuscire entro la giornata a riappropriarci di Piazza Gaza”, ha concluso Cusimano.