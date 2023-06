Il ministro: "Si tratta di un contributo molto importante e positivo"

“La lettera sulla migrazione che la Presidente della Commissione europea von der Leyen ha indirizzato al Presidente Meloni ed agli altri Capi di Stato e di governo alla vigilia del Consiglio europeo è un contributo molto importante e positivo”. Lo dichiara il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione ed il Pnrr, Raffaele Fitto, da Lussemburgo dove si trova per partecipare ai lavori del Consiglio affari generali.”Nella sua lettera von der Leyen si concentra soprattutto sulla dimensione esterna del fenomeno ed indica nel partenariato con la Tunisia un modello da seguire per l’Unione europea anche nei confronti di altri Paesi terzi. La lettera si sofferma poi sui progressi raggiunti nell’attuazione del piano d’azione nel Mediterraneo centrale. Si tratta esattamente – continua Fitto – delle priorità indicate dal Presidente del Consiglio Meloni per raggiungere quel cambio di passo dell’Unione europea in materia migratoria che il nostro Governo ha chiesto fin dal suo insediamento”.”La presidente della Commissione europea”, conclude il ministro, “chiede anche risorse adeguate nel quadro della revisione del bilancio pluriennale dell’Unione. Si tratta di una richiesta assolutamente condivisibile e l’Italia farà la sua parte in Consiglio per sostenerla”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata