Bruxelles, 26 giu. (LaPresse) – “La Commissione sta lavorando a stretto contatto con gli Stati membri per affrontare le sfide relative alla ricerca e al salvataggio migliorando la conoscenza della situazione nel Mediterraneo e continua a lavorare per istituire un quadro di cooperazione rafforzata in questo settore”. Lo scrive la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella lettera sulla migrazione indirizzata ai leader Ue in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì.

