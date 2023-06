Presenti i leader dei partiti Bonelli e Fratoianni

Alleanza Verdi-Sinistra Italiana è scesa in piazza davanti al Pantheon, a Roma, per chiedere al governo più impegno sulla transizione ecologica e sui diritti dei lavoratori. Per SI era presente il leader Nicola Fratoianni. “Il governo oggi si appresta a mettere la fiducia su un decreto chiamato dl lavoro che non fa nulla per cambiare un mondo del lavoro fatto di lavoratori e lavoratrici poveri, senza diritti e che perdono sempre di più potere d’acquisto. Abbiamo bisogno di misure come il salario minimo legale, una legge che estenda il diritto al sostegno al reddito. Insomma il contrario di quello che sta facendo il governo”, ha detto il segretario del partito. Per Europa Verde, invece, c’era il co-portavoce Angelo Bonelli: “Oggi è una giornata importante anche per noi Verdi. La transizione ecologica può portare molti posti di lavoro ma il governo sulla transizione dice di no a tutto per salvaguardare le lobby energetiche. Se da una parte ci battiamo per creare lavoro, dall’altra dobbiamo garantire il salario minimo a chi il lavoro ce l’ha ma che è precarizzato e al limite della schiavizzazione”, ha affermato il deputato.

