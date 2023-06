La ministra torna sulla campagna mediatica che ha suscitato tanto scalpore

La ministra del Turismo Santanchè annuncia: “La Venere di Botticelli sarà sempre la nostra virtual influencer ma in versione invernale. La vedrete con gli sci e in 3D. Dobbiamo rivolgerci anche ai giovani, non solo con la virtual influencer ma anche con i social. Con la campagna estiva abbiamo avuto dei numeri pazzeschi in tutto il mondo, anche grazie alle critiche”.

Lo ha detto intervistata a Futuro Direzione Nord a Milano. Per Santanchè, “dobbiamo imparare a essere più bravi a fare comunicazione e saperci vendere. Tutti noi dovremmo appropriarci di quell’orgoglio di appartenenza, essere orgogliosi della nostra Nazione”. E “anche sulla campagna ‘Open to meraviglia’ sono stati fatti diversi distingui. Qualche errore lo facciamo anche noi, ma tra fare e non fare credo che sia meglio fare”, ha concluso.

