Le parole del vicepremier: "Non è una trasmissione tv a farmi cambiare idea"

“Io mi fido, poi scelga lei se venire o non venire per me non é assolutamente necessario” che riferisca in aula. Lo ha sottolineato il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini in merito alla vicenda che vede coinvolta la ministra del Turismo Santanché, dopo l’inchiesta della trasmissione Report sulle sue aziende. “Non è un articolo di giornale o una trasmissione televisiva farmi cambiare idea” ha sottolineato il leader leghista.

