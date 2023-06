La ministra da Milano interviene sull'inchiesta di Report che la riguarda e le polemiche che sono seguite alla messa in onda

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, torna sulla polemica che la riguarda dopo l’inchiesta di Report. “Mi sembra che la maggioranza sia non solo compatta ma più compatta. Dovete cercare altre cose per far sì che la maggioranza non sia compatta” ha detto a margine dell’evento ‘Futuro Direzione Nord’ a Milano, rispondendo alla domanda se si aspettasse anche dai partiti di maggioranza la richiesta di riferire in Parlamento dopo l’inchiesta di Report sulla gestione delle sue società.

“Dimettermi per cosa, andiamo dietro a Report?” ha aggiunto la ministra.

