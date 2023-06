La premier commenta l'inchiesta di Report sulla ministra

La politica ancora scossa dall’inchiesta di Report che riguarda la ministra Santanchè. “Io penso che non ci sia nessun problema a riferire in Parlamento. E’ una richiesta legittima del Parlamento, sono contenta che il ministro Santanchè abbia dato la sua disponibilità. L’ho vista tranquilla in queste ore, come sono tranquilla io”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lasciando l’Europa Forum Wachau in Austria per far rientro in Italia.

Santachè aveva annunciato querele nei confronti di Report e al momento non risulta indagata.

