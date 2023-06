Il segretario della Cgil alla manifestazione a Roma in difesa della sanità pubblica: "Bisogna investire"

“E’ ora di cambiare. Difendere il diritto alla sanità pubblica e il diritto alla salute anche nei luoghi di lavoro”. Lo dice il leader della Cgil Maurizio Landini poco prima della partenza del corteo per la manifestazione nazionale oggi a Roma in difesa della sanità pubblica. “E’ ora di investire – osserva Landini – basta tagli alla sanità pubblica perché la sanità è un diritto di tutti, c’è bisogno di fare assunzioni, di un perdere neanche un euro del Pnrr e di sostenere le regioni e garantire i servizi sul territorio che oggi sono decisivi e che, durante il Covid, abbiamo visto cosa significhi non averli”.

