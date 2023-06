Il leader M5S alla manifestazione della Cgil a Roma

Quello “alla salute è un diritto fondamentale, così come qualificato dalla Costituzione. Siamo vicini ai cittadini ma anche a tutto il personale sanitario – medici, infermieri, operatori sanitari, tutti quanti – perché sembra che con questo governo non abbiamo tratto nessuna lezione dalla pandemia”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte alla manifestazione della Cgil per la sanità, a Roma. “Lo stiamo vedendo anche con i fondi del Pnrr che rischiano di non essere spesi”, aggiunge. “i cittadini chiedono più medicina territoriale, un rafforzamento del Servizio sanitario pubblico, quello privato non deve essere demonizzato ma deve ruotare intorno alla centralità del Ssn”. Quindi “siamo qui per ribadire tutte queste cose e per dire che non accetteremo altri tagli”.

