Il ministro degli Esteri commenta quanto sta accadendo a Mosca

Rischio escalation per l’alta tensione in Russia? “Stiamo monitorando la situazione, stiamo seguendo tutto ciò che accade minuto per minuto. Il ministero degli Esteri attraverso l’Unità di crisi e attraverso l’ambasciata d’Italia a Mosca sta seguendo anche gli oltre 5mila italiani che vivono nella Federazione Russa. Quindi, non ci sono pericoli per i nostri concittadini, li abbiamo però invitati ad essere molto, molto prudenti in un momento di confusione. Io mi auguro che non ci sia un’escalation, non tocca a noi interferire nella vita politica e nella situazione interna della Federazione Russa. Non siamo in guerra con la Russia, non siamo contro il popolo russo, noi ci siamo soltanto preoccupati di difendere l’indipendenza dell’Ucraina. Tutto il resto sono questioni interne di un Paese e noi non intendiamo interferire in ciò che accade lì”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, a margine della ‘Festa azzurra’ al Castello di Novara. In caso di escalation, c’è un piano per l’evacuazione? “Al momento non c’è questo pericolo”, ha sottolineato.

