La premier in Austria all'Europa Forum Wachau nell'Abbazia di Goettweig

Giorgia Meloni torna a parlare di migranti e lo fa dopo il bilaterale con il cancelliere austriaco Karl Nehammer, a margine dell’Europa Forum Wachau in corso nell’Abbazia di Goettweig, a ottanta chilometri da Vienna. “Sui migranti va fatto passo ulteriore in Ue”, ha detto la premier secondo cui il tema sarà oggetto del prossimo Consiglio europeo. Io e il cancelliere ne abbiamo parlato, contiamo uno sull’altro”.

“E’ stato merito anche e soprattutto della collaborazione tra Italia e Austria se si è cambiato il paradigma dell’Europa nel rapporto con il tema dei flussi migratori illegali. Oggi insieme capiamo che non si pò risolvere seriamente la questione dei movimenti secondari senza affrontare a monte quelli primari”, ha sottolineato l’inquilina di Palazzo Chigi che ha poi aggiunto: “Se è un ottimo lavoro è stato fatto nel cambio di paradigma, adesso un passo fondamentale ulteriore deve essere fatto concretamente sulle soluzioni che servono ad affrontare seriamente questa materia. Sarà oggetto del prossimo Consiglio europeo, ne abbiamo parlato col cancelliere, sappiamo di poter contare l’uno sull’altra nella necessità che l’Europa dia segnali seri e concreti”.

“Questo è un appuntamento che si ripete ogni anno in un luogo carico di storia e spiritualità. In questa splendida abbazia nel cuore dell’Europa si vive la regola di un grande italiano, San Benedetto”, ha detto la premier che ha poi aggiunto: “Oggi parliamo del futuro dell’Europa, e questa scelta è importante perché per capire dove l’Europa debba andare, bisogna prima interrogarsi su cosa l’Europa sia. L’Europa, a volte è stato dimenticato, non è un semplice luogo geografico, né un insieme di regole né di interessi, è prima di tutto una civiltà forgiata da valori di luoghi come questo”.

Russia, Meloni: “Seguiamo sviluppi, caos in Federazione stona con propaganda”