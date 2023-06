Il leader della Cgil alla manifestazione in difesa della Sanità a Roma: "Piazza aperta a tutti"

“Il sindacato fin da tempi non sospetti ha sempre pensato che se ci sono risorse da mettere a disposizione per fare investimenti, vanno utilizzate tutte, perché di questo ne abbiamo bisogno”. Lo dice il leader della Cgil Maurizio Landini – alla partenza del corteo per la manifestazione nazionale oggi a Roma in difesa della sanità pubblica – rispondendo a una domanda sul Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. “Quindi – prosegue Landini – io certe discussioni sinceramente non le capisco. Bisogna partire dal bisogno che ha il Paese e dal bisogno che hanno i cittadini”. “Questa è una piazza aperta a tutti. A tutti quelli che pensano che bisogna difendere il diritto alla sanità e i valori della nostra Costituzione“, ha aggiunto Landini.

