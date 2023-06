La premier al termine del bilaterale col cancelliere federale austriaco Karl Nehammer

“Sono fiera di essere qui oggi. Scopro che da circa 8 anni il presidente del Consiglio italiano mancava in Austria. Difficile a credersi per due Nazioni che sono dirimpettaie e che sono così legate. Sono contenta di aver colmato questa lacuna”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando al termine del bilaterale col cancelliere federale austriaco Karl Nehammer a margine dell’Europa Forum Wachau, in corso all’Abbazia di Göttweig, in Austria.

“I nostri rapporti – aggiunge – sono solidi. In questi mesi con il cancelliere abbiamo costruito un rapporto fatto di posizioni comuni su molte questioni strategiche che riguardano il Consiglio europeo, a partire dalla materia migratoria”. E ancora: “E’ stato merito anche e soprattutto della collaborazione tra Italia e Austria se si è cambiato il paradigma dell’Europa nel rapporto con il tema dei flussi migratori illegali”.

