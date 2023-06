Meloni: "Ha dato disponibilità a riferire in Aula, sono tranquilla". Salvini: "massima fiducia a colleghi in carica"

La ministra del Turismo, Daniela Santanché, rimane a suo posto? “Assolutamente sì”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al 52esimo convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, risponde ad una domanda rispetto alla posizione di Santanché dopo le recenti inchieste giornalistiche. “Io sono un garantista e secondo me uno è innocente finché non è condannato nell’ultimo grado di giudizio. Questo vale per tutti – chiosa Tajani – io non ho mai gioito per i processi fatti ad avversari politici, perché la politica è la politica non si può utilizzare l’arma della giustizia per sconfiggere l’avversario”.

Meloni: “Santanché dato disponibilità a riferie in aula, io tranquilla”

“L’inchiesta che riguarda la ministra Santanchè? Io penso che non ci sia nessun problema a riferire in Parlamento. E’ una richiesta legittima del Parlamento, sono contenta che il ministro Santanchè abbia dato la sua disponibilità. L’ho vista tranquilla in queste ore, come sono tranquilla io”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lasciando l’Europa Forum Wachau in Austria per far rientro in Italia.

Salvini: “Massima fiducia a colleghi in carica”

Sulla questione è tornato anche l’altro vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini. “Se la politica dovesse lavorare in base alle inchieste di Report e Fatto quotidiano saremmo il Paese delle banane. Massima fiducia ai colleghi in carica”, ha detto il leghista parlando delle recenti inchieste giornalistiche che hanno visto coinvolta la ministra del Turismo, Daniela Santanché.

Qui Rapallo (Genova), al convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria: piena fiducia nell’Italia che costruisce, produce e cresce.

