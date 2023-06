La senatrice azzurra alla "Festa" a Novara: "Rispetto per chi è qui da 20 anni"

Si parla del futuro di Forza Italia, da Novara. “Noi abbiamo bisogno di essere inclusivi. Forza Italia si deve aprire e deve accogliere chi ha le stesse idee e gli stessi valori. Bisogna guardare le capacità, le competenze e la qualità di chi entra, come è stato il caso dell’onorevole Chinnici, dove la qualità è indubbia. Non è che, però, per paura di morire dobbiamo diventare un ricettacolo di germi“. Così la capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, all’arrivo a ‘Festa azzurra’, la convention organizzata dal partito al Castello di Novara. “Serve rispetto – continua la senatrice azzurra – per chi è qua da 20 anni, rispetto per l’esperienza, per chi ha costruito insieme al presidente Berlusconi questo partito, per chi ha dato la vita. Chi arriverà con grande rispetto rispetti chi c’è già”.

