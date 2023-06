Il capogruppo azzurro a margine di un evento del partito a Novara

‘Festa azzurra’ organizzata dal partito, Forza Italia, al Castello di Novara. “Noi non è che vogliamo essere per forza ottimisti, siamo realisti e ci rendiamo conto che il ruolo di Forza Italia è centrale nel governo in questo momento con una coalizione e Giorgia Meloni premier e diventeremo ancora più centrali man mano che ci si avvicina alle elezioni europee, in quanto noi siamo una colonna per la prospettiva, che anche Berlusconi voleva, di un centrodestra all’italiana, come lo chiamo io, al governo dell’Europa”. Così il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, a chi gli chiedeva delle elezioni europee come primo stress test per gli azzurri dopo la morte di Silvio Berlusconi.

“Noi sentiamo in questo momento forte e vibrante la positività nei confronti del nostro partito e della figura di Silvio Berlusconi. Mai come in questo momento vediamo che anche i detrattori si devono accorgere della grandezza di quest’uomo e toccarla con mano. C’è sicuramente un riverbero positivissimo anche dal punto di vista del sostegno emozionale e della partecipazione alle nostre attività, ai nostri programmi anche da parte di chi non lo era”, ha aggiunto.

