Così il coordinatore azzurro, il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in una intervista al Tg4

Nel rapporto con la coalizione di governo “non cambia nulla, e saremo sempre la pietra angolare dell’esecutivo di centrodestra. D’altra parte se c’è questo governo con questa maggioranza si deve a Silvio Berlusconi, che nel 1994 ebbe l’intuizione di fondare la coalizione di centrodestra“. Così il coordinatore di Forza Italia, il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo in diretta al Tg4. “In Europa -ha aggiunto – stiamo lavorando a quello a cui ha cominciato a lavorare Berlusconi, che credeva fosse tempo che i Popolari europei e i conservatori lavorassero insieme per creare un’alternativa alla sinistra, perché è giusto che ci sia un’alternanza anche in Europa”.

Chi attacca Berlusconi deve andare sempre contro qualcuno

Quelli che attaccano Silvio Berlusconi “devono andare sempre contro qualcuno, e Berlusconi anche quando ha lasciato questa Terra è diventato ancora di più un nemico da colpire, perché le sue idee vanno avanti. Un avversario politico va rispettato, specialmente quando muore. Ma come ho letto qualche giorno fa su un giornale, Berlusconi sarà sui libri di Storia, chi lo attacca non ci sarà. Noi non avremmo mai fatto quello che ha fatto Conte, o detto le parole che ha detto Schlein, che pure ho ringraziato per la presenza al funerale”, ha concluso Tajani.

