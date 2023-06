L'ex ministro commenta la scelta di inserire la lettera contro le sue scelte, prese durante il Covid

Scoppia la polemica per la traccia della prima prova legata all’ex ministro Bianchi. La traccia degli esami di maturità “dal punto di vista educativo è stato un errore e l’ho trovata fuori luogo. Non ho compreso questa scelta e l’ho trovata estremamente sbagliata. Oltre ad essere sgradevole nei confronti di tutte quelle persone che hanno lavorato per la scuola. Non si può chiedere a un ragazzo di fare un commento su un testo dove si esprimevano delle preoccupazioni che poi non si sono realizzate”. Così a LaPresse Patrizio Bianchi, ex ministro dell’Istruzione, commentando una lettera inviatagli nel 2021 dal mondo accademico e culturale, con la quale gli era stato chiesto di reintrodurre le prove scritte agli esami di maturità, sospese a causa della pandemia.

“Durante il Covid è stato deciso di fare l’esame senza scritti, così come il governo quest’anno ha adottato lo stesso criterio per i territori colpiti dall’alluvione dell’Emilia Romagna”, ha spiegato Bianchi sottolineando come “abbiamo a lavorato tutto l’anno per riportare gli studenti a scuola, abbiamo fatto gli esami. L’anno scorso la maturità è stata fatta con gli scritti”.

