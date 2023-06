Matteo Salvini ha commentato gli atti della Procura di Padova che ha deciso di impugnare gli atti di nascita di 33 bambini registrati con due mamme. “Se la magistratura è intervenuta avrà avuto i suoi buoni motivi. Per quello che mi riguarda sostengo l’amore bello e libero ma i bambini vengono al mondo e sono adottati se ci sono una mamma e un papà”, ha detto il leader della Lega aggiungendo: “Le procure non intervengono perché quel ministro e quel politico dicono qualcosa. Se la Procura è intervenuta ci saranno stati gli estremi di legge per intervenire”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata