Matteo Salvini dopo l’incidente di Roma in cui è morto il piccolo Matteo invita a non “criminalizzare adesso youtuber, influencer, social. Dipende da come lo usi. Se guidi, ti riprendi e fai il cretino non fai qualcosa di intelligente. Ci sarà una norma su quello”, ha detto il leader della Lega che ha parlato del disegno di legge sulla sicurezza stradale. “Non è un decreto chiuso, il Parlamento potrà apportare dei cambiamenti”, ha aggiunto Salvini. Poi sull’innalzamento della velocità massima dagli attuali 130 km/h. “Penso a tratti autostradali con tasso di incidentalità pari allo. Ovviamente non penso al nodo Cormano-Viale Certosa a Milano dove se vai a 30 km/h è tanto”, ha spiegato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.

