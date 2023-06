Il presidente La Russa: "Le luci sovrastano di gran lunga le ombre"

Nell’aula del Senato la commemorazione in ricordo dell’ex premier Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno a 86 anni. “Si può dire che Berlusconi sia stato spesso colpito ma mai affondato. Chi ne ha apprezzato, come me, i molti pregi conserva un ricordo in cui le luci sovrastano di gran lunga le ombre. Ci lascia il rimpianto di non averlo accanto in un momento in cui l’Italia avrebbe ancora bisogno di lui, dei suoi consigli e del suo sorriso ammaliante“, l’omaggio del presidente del Senato Ignazio La Russa. Poi l’aula ha osservato un minuti di silenzio, al termine del quale è partito un lungo applauso.

