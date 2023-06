Il presidente di Palazzo Madama, Ignazio La Russa: "Non c'è più o forse in qualche modo c'è più di prima"

L’aula del Senato ha commemorato l’ex premier Silvio Berlusconi. “Berlusconi non c’è più o forse in qualche modo c’è più di prima. Mettiamo nell’angolo odiatori impenitenti ed emerge il giudizio sull’unicità dell’uomo”, ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa ricordando il “deputato, senatore e quattro volte presidente del Consiglio dei ministri”.

“Nel bene e nel male con Silvio Berlusconi cambia il rapporto tra gli italiani e la politica. E per quanto subisca molti contraccolpi, si può affermare che venga colpito ma mai affondato” le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa ricordando nell’aula di Palazzo Madama l’ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno all’età di 86 anni. La Russa ha poi invitato l’assemblea a osservare qualche secondo di silenzio.

M5S resta in silenzio a commemorazione: “Rispetto ma no ipocrisia”

Il MoVimento 5 Stelle ha partecipato in silenzio alla commemorazione di Silvio Berlusconi che si è tenuta oggi al Senato della Repubblica. “Per rispetto nei confronti della famiglia e della comunità politica che ha perso il suo leader, i parlamentari del MoVimento 5 Stelle siederanno sui banchi dell’opposizione. Allo stesso tempo però, senza alcuna forma di ipocrisia, e in linea con i nostri valori e la nostra storia, nessuno dei parlamentari prenderà la parola. Abbiamo già nei giorni scorsi espresso la nostra opinione rispetto alla storia politica di Berlusconi e su questo non abbiamo cambiato idea” hanno spiegato in una nota i Senatori del Gruppo MoVimento 5 Stelle.

Rose bianche su scranno Cav, lungo applauso Senato ad eccezione M5S

L’aula del Senato ha osservato qualche secondo di silenzio in memoria dell’ex presidente del Consiglio e leader di FI Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno all’età di 96 anni. Al posto del senatore Berlusconi i senatori hanno posto un mazzo di rose bianche e lungo è stato l’applauso dei parlamentari in ricordo del Cavaliere, ad eccezione di quelli del M5S che hanno scelto di restare fermi e in silenzio.

Tajani: “Combattente della politica, ha sempre rispettato avversari”

“Berlusconi è stato un grande innovatore in tutti i campi, nell’edilizia, nella comunicazione, in politica…ma in questi banchi voglio ricordare il Berlusconi uomo di governo e uomo di Stato, perché ha sempre avuto l’immagine di uno Stato al servizio dei cittadini, per dare risposte concrete. Ogni sua scelta partiva dalle esigenze dei più deboli”. Così il coordinatore di FI e vicepremier Antonio Tajani intervenendo nell’aula del Senato durante la cerimonia di commemorazione di Silvio Berlusconi, ex premier e leader di FI, scomparso lo scorso 12 giugno all’età di 86 anni. “Ci tengo a ricordare Berlusconi combattente della politica, che ha sempre rispettato sempre e comunque tutti gli avversari, sottolineando sempre che nessuno di noi aveva problemi personali con chi non la pensava come lui, ma solo idee diverse”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata