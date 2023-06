Dopo la morte di Silvio Berlusconi, avvenuta il 12 giugno scorso, tutti si chiedono che fine farà il suo impero ma anche chi prenderà il suo seggio in Senato. “Noi ci auguriamo sia di Forza Italia ma decideremo insieme agli alleati perché non è la lista proporzionale di Forza Italia. C’è ancora tempo per decidere”, ha detto Antonio Tajani a Montecitorio. “Interlocuzione con la famiglia Berlusconi? C’è sempre stata e ci sarà sempre. Ascolteremo e vedremo”, ha aggiunto il ministro degli Esteri e vicepresidente di Forza Italia.

