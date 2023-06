Il viceministro alle Infrastrutture: "Nessun elenco degli interventi da eseguire". La replica del Pd: "Vergognoso"

Le parole sui social del viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami sulla conta dei danni dell’alluvione riaccendono la polemica, dopo l’incontro di settimana scorsa a Palazzo Chigi, con la Regione Emilia-Romagna e l’affermazione del ministro Nello Musumeci in corso di incontro: “Il governo non è un bancomat”.

“Ad oggi ancora la Regione non ha trasmesso al Governo, benché richiesto, nessun elenco degli interventi da eseguire. Ha chiesto 2,3 miliardi subito, sulla fiducia. Voi vi fidereste di Schlein e compagni? Ps: la cura del territorio colpito era competenza loro” ha scritto su Facebook il viceministro alle Infrastrutture, Galeazzo Bignami, riferendosi alla ricostruzione post alluvione in Emilia Romagna. Un post stigmatizzato da esponenti del Pd: “vergognoso“, ha scritto sempre sui social Sandro Ruotolo, della segreteria del Partito democratico.

Boccia (Pd): “Da Bignami insulti e provocazioni”

“Le provocazioni e gli insulti del viceministro Bignami alle istituzioni emiliane e al Pd sono la prova che la destra sta giocando sulla vicenda dell’alluvione una partita tutta politica sulla pelle delle amministrazioni, delle imprese e delle famiglie di quel territorio, offendendo tutta la comunità dell’Emilia Romagna”. Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia, in una nota. “Bignami sa benissimo – afferma Boccia – che quella fatta dal Presidente della regione al tavolo con il governo non è una richiesta ma è una prima stima dei danni, frutto di una ricognizione con le amministrazioni locali, che serve a dare una quantificazione delle risorse necessarie. Invece di attaccare la regione e insultare il Pd – aggiunge – la destra nomini il commissario e stanzi quelle risorse senza le quali non ci sarà nessuna possibilità di ripartire per il tessuto economico e sociale di quel territorio. Il viceministro alle Infrastrutture invece di giocare con i social farebbe bene ad impegnarsi per aiutare la sua regione”.

Foti (FdI): “Pd la butta in caciara non risponde nel merito a Bignami”

“Il Pd la butta in caciara, il copione è noto, ma non risponde nel merito elle questione posta. Il viceministro Galeazzo Bignami ha chiesto l’elenco degli interventi eseguiti in via d’urgenza e da eseguire in Emilia Romagna dopo l’alluvione, chiedendo alla Regione le ragioni di quest’inspiegabile ritardo. Dal Partito Democratico nessuna risposta. Ma i soliti sproloqui da parte di Boccia e compari”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti.”Dobbiamo forse pensare che vi siano esponenti del Pd che abbiano qualcosa da nascondere? O è la solita gazzarra festiva del PD che si agita per tentare d’imporre la nomina del presidente Bonaccini a commissario per la ricostruzione?”, conclude.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata