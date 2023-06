Tavolo post alluvione in Emilia Romagna oggi a Palazzo Chigi. “È evidente che sulla nomina del Commissario straordinario per la ricostruzione c’è una divergenza di vedute, nel senso che per il territorio questa è una esigenza immediata che va di pari passo con lo stanziamento delle risorse. Da parte del governo c’è invece l’idea di continuare a gestire l’emergenza con la fase ordinaria. Per noi questo è un errore, lo abbiamo detto al tavolo con il governo e lo ribadiremo nelle prossime ore anche alla presidente del Consiglio” ha detto il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale. Il primo cittadino di Cesena, Enzo Lattuca ha poi aggiunto che l’esecutivo ha “redarguito” gli enti locali dell’Emilia Romagna per dei cantieri “di somma urgenza” aperti senza “aver concordato” con il governo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata