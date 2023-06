Così l'ex senatore Antonio Razzi arrivando in piazza Duomo per l'ultimo saluto al Cavaliere

“Magari fossero tutti i politici così, se ne è andato un grande statista. Nella politica, nello sport e nell’economia tutto quello che toccava diventava oro”. Così l’ex senatore Antonio Razzi arrivando in piazza Duomo per i funerali di Silvio Berlusconi. “Entrerò in Duomo, sicuramente lui da lassù vedrà che ero qui per un ultimo saluto“, ha aggiunto.

