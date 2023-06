Sono attesi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni con gli esponenti del governo oltre ai principali leader di partito

Saranno oggi alle 15 in Duomo a Milano i funerali di Silvio Berlusconi, morto all’età di 86 anni il 12 giugno all’ospedale San Raffaele. Circa duemila le persone che accederanno alla cattedrale per i funerali di Stato, mentre la piazza avrà una capienza di circa 10mila persone. I varchi saranno operativi dalle 10 di questa mattina, due i maxischermi allestiti sulla piazza per seguire la cerimonia. Il feretro di Berlusconi sosterà davanti all’ingresso della cattedrale prima di essere portato all’interno. Le autorità dovrebbero arrivare tra le 14.30 e le 15. Sono attesi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni con gli esponenti del governo. Tra gli altri anche la segretaria del PD Elly Schlein, Matteo Renzi, Carlo Calenda, Paolo Gentiloni in rappresentanza della Commissione europea. Non sono stati resi noti tutti i nomi dei leader internazionali che parteciperanno, per ragioni di sicurezza, ma dovrebbero essere presenti, tra gli altri, il primo ministro ungherese Viktor Orban e l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani.

Il sagrato del Duomo, a Milano, si sta riempiendo di corone di fiori portate da tutta Italia, per Silvio Berlusconi, morto a 86 anni lo scorso 12 giugno. La corona più grande, una delle prime ad arrivare, è quella della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, una composizione di anthurium e orchidee verdi, bianchi e rossi a simboleggiare un tricolore. Sono state deposte corone dal gruppo Senato Forza Italia, con la scritta “La nostra forza, la nostra guida”, quella di Fratelli d’Italia, un’imponente corona di garofani rossi dal Partito Socialista Italiano, la senatrice e capogruppo azzurra Licia Ronzulli con la figlia Vittoria con il messaggio “Per sempre nei nostri cuori”, la Corte Costituzionale, il comune di Roma, la Regione Abruzzo, l’ambasciata di Israele, e tra gli altri il consolato generale del Kuwait.

Bandiere Ue e Italia a mezz’asta nelle sedi dell’Eurocamera

In omaggio a Silvio Berlusconi la bandiera europea e quella italiana sventolano a mezz’asta per tutta la giornata di oggi davanti a tutti gli edifici del Parlamento europeo, a Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo, e negli uffici di collegamento di Roma e di Milano. La decisione è stata presa dalla presidente dell’Eurocamera, Roberta Metsola, in occasione del giorno di lutto nazionale e funerali di Stato dell’ex presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana.

Ai funerali anche ministro degli Esteri e ambasciatore Turchia

Ai funerali di Stato dell’ex premier e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che si tengono oggi al Duomo di Milano alle 15, parteciperanno anche il ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Turchia, Hakan Fidan, l’ambasciatore della Repubblica di Turchia a Roma, Omer Guçluk, e il portavoce del partito AK del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Omer Celik. Lo apprende LaPresse.

Gente in piazza Duomo, chiusa la stazione della metro

Comincia a riempirsi piazza Duomo, a Milano, in vista dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi, morto a 86 anni, che si svolgeranno alle 15 nella Chiesa Cattedrale. Il perimetro della piazza è transennato e presidiato dalle forze dell’ordine. La stazione Duomo delle linee metropolitane sono state chiuse, come da programma. A partire dalle 10, informa ATM, azienda del trasporto pubblico di Milano, sono state diverse le linee che vengono deviate, per permettere il passaggio di persone e autorità da e verso piazza Duomo.

I figli: “Dolcissimo papà vivrai sempre dentro di noi”

“Dolcissimo papà grazie per la vita, grazie per l’amore. Vivrai sempre dentro di noi”. Così Marina, Piersilvio, Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi ricordano il padre, Silvio, acquistando un’intera pagina sui maggiori quotidiani italiani. Il messaggio è accompagnato da una immagine del fondatore di Forza Italia sorridente. Lo stesso messaggio e la stessa immagine appare sulle reti Mediaset, il cui logo è listato a lutto, prima di ogni blocco pubblicitario. In un altro messaggio, il gruppo televisivo ricorda Berlusconi scrivendo: “Tutta Mediaset abbraccia con amore e infinita riconoscenza il fondatore Silvio Berlusconi”.

Renzi: “Polemiche su lutto vergognose e meschine”

“Le polemiche di oggi sono una vergogna, la dimostrazione che c’è uno squallore nell’ostilità e nell’odio ideologico che non si ferma neppure davanti alla morte. Si può essere d’accordo o meno su Berlusconi, è assolutamente sacrosanto mantenere opinioni diverse su tante cose che ha fatto i non ha fatto Berlusconi. Ma mettersi a discutere dei funerali di Stato è una cosa meschina“. Così a Mattino 5 il leader di Italia viva Matteo Renzi. “Tutte le persone che oggi lo attaccano hanno guadagnato e hanno visibilità solo perché lo attaccavano e lo attaccano”, aggiunge Renzi.

Necrologio di Salvini-Verdini: “Se ne va amico insostituibile”

“Con lui se ne va un pezzo di storia Con Silvio Berlusconi se ne va un amico insostituibile. L’abbraccio più sentito ai suoi amati figli Marina, Pier Silvio, Luigi, Barbara ed Eleonora. Ai suoi adorati nipoti, alla sua splendida Marta e a tutta la comunita’ di Forza Italia”. È il necrologio firmato da Matteo Salvini e dalla compagna Francesca Verdini, pubblicato oggi sul Corriere della sera.

