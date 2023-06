“E’ una giornata di dolore per tutta l’Italia”. Così Alessandra Mussolini tra i primi ad arrivare in piazza Duomo per i funerali di Silvio Berlusconi, morto lunedì a 86 anni. “Il presidente Berlusconi era una persona empatica e non ho capito le polemiche sui funerali di Stato“, ha continuato l’europarlamentare. Intercettata dai giornalisti anche la collega Lara Comi. “Giornata difficile, ma lui ci ha insegnato di avere il sole in tasca, e sta uscendo”, ha detto la deputata al Parlamento europeo.

