Il sindaco di Roma ricorda l'ex premier

Silvio Berlusconi “è stata una personalità importante nella storia d’Italia, non solo politica ma anche come fondatore di imprese, ha lasciato un segno molto profondo io lo ricordo anche per quel tratto di grande cordialità e gentilezza che sempre aveva nei rapporti personali“. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Valentini.

